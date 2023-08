110 Jahre sind ein Grund zum Feiern

Michaela Haidvogel, Nationalratsabgeordneter Werner Herbert, Militärkommandant Wien Kurt Wagner, Landesrat Christoph Luisser, Andreas Linhart mit seiner Frau, Landtagsabgeordneter Martin Schuster, Jörgen Vöhringer, Markus Waldner, Johannes Seiringer, Militärkommandant-Stellvertreter NÖ Michael Lippert, Johann Zeiner und Christine Kraus. Foto: Judith Jandrinitsch

Auch viele Bürgermeister und Gemeindevertreterinnnen sowie Gemeindevertreter waren auf Einladung von Markus Waldner, Leiter der Heeresbekleidungsanstalt, gekommen. Und das nicht nur aus den umliegenden Gemeinden. So fand auch Udo Glatthaar, Oberbürgermeister aus dem Baden Württembergischen Bad Mergentheim den Weg nach Brunn. Er ist über den Deutschen Orden mit dem Wiener Landeskommando vernetzt und ließ es sich nicht nehmen, zur Angelobung nach Brunn zu kommen. Brunns Bürgermeister Andreas Linhart betonte in seiner Ansprache die Partnerschaft, die seine Gemeinde seit zehn Jahren mit der Heeresbekleidungsanstalt verbindet und auf die er stolz ist. In Vertretung des Bezirkshauptmann fand Elmar Seiler den Weg in die Heeresbekleidungsanstalt. Auch Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher fand sich ein, so wie Vösendorfs Ortschef Hannes Koza, Gumpoldskirchens Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer, Maria Enzersdorfs Bürgermeister Johann Zeiner, der eine besondere Beziehung zu Markus Waldner hat - ist dieser doch neben Michaela Haidvogel ebenfalls Vize in Maria Enzersdorf. Die Eröffnungsworte in Stellvertretung der Landeshauptfrau sprach Landtagsabgeordneter Martin Schuster. Auch Landesrat Christoph Luisser war gekommen. Sie alle lauschten den Worten von Wiens Militärkommandanten Kurt Wagner und dem Kommandant-Stellvertreter von Niederösterreich Michael Lippert. Nach der feierlichen Angelobung folgten die Fest- und Ehrengäste dem Ruf zur Stärkung, hier wurde „ein Eintopfgericht des Bundesheeres“ serviert.