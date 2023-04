„Ich gelobe!“ im Perchtoldsdorfer Burghof

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, die sich als „familiärbedingt bundesheer-affin“ bezeichnete, hatte um die Durchführung des Festakts angesucht. 150 Rekrutinnen und Rekruten der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (Langenlebarn) sowie der Heerestruppenschule leisteten im Burghof unüberhörbar den „Ich gelobe!“-Eid. „Das Bundesheer ist eine Sicherheitsgarantie, ich bedanke mich bei den Rekruten, dass sie Verantwortung für Österreich übernehmen“, betonte Kö.

„Wer verteidigen kann, kann auch helfen“

Brigadier Reinhard Kraft, Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule, war von der Burg-Kulisse angetan. „Man spürt die Jahrhunderte alte Geschichte der Burg“, dem einstigen Teil einer notwendigen Befestigungskette, die nunmehr für das friedvolle, menschenverbindende Miteinander stehe. In der Welt sehe es derzeit anders aus, blickte Kraft gegen Osten. „Ja, es ist notwendig, die demokratischen Grundwerte zu schützen.“ Als Kommandant, Bürger und Vater bedankte auch er sich bei jenen, die sich für den Grundwehrdienst entschieden haben: „Wer verteidigen kann, kann auch helfen. Wer nur helfen kann, kann nicht verteidigen“, hielt er es mit einem Leitsatz, der von Ministerin Klaudia Tanner, ÖVP, stammt.

Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, stellte die Verbindung des Perchtoldsdorfer Burghofes als Platz für Premieren her. Zum einen bei den sommerlichen Festspielen, wo Kultur und Kunst auch in schweren Zeiten Leichtigkeit versprühen, sowie bei der Angelobung, wo man merke, dass „uns unser Bundesheer auch in Zeiten multipler Krisen optimistisch in die Zukunft blicken lässt“.

„Grundwehrdiener sind die Basis und wichtiger Teil des Bundesheeres, das für Schutz sorgt“, erklärte Bundesministerin Klaudia Tanner. Der Festakt vor der Burgkulisse in Perchtoldsdorf sei „ein würdiger Rahmen für einen derart wichtigen Abschnitt in Ihrem Leben. Man spürt hier auch das Zusammenspiel zwischen dem Bundesheer und der Bevölkerung“. Sie sei zudem sehr froh, dass das Bundesheer wieder budgetär aufgewertet werden konnte. Die über Parteigrenzen hinweg beschlossene „Mission vorwärts“ zeige, dass „Sicherheit zum Glück kein politisches Mascherl hat“.

Beeindruckender „Großer Zapfenstreich“

Krönender Abschluss: Der „Große Zapfenstreich“ des Österreichischen Bundesheeres, intoniert von der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Oberst Adolf Obendrauf. Unter anderem beeindruckt vom gesamten Festakt zeigten sich Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger, SPÖ-Nationalratsabgeordneter Robert Laimer, NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber, Oberst Dieter Schadenböck, Kommandant der Heerestruppenschule, und des stellvertretende NÖ-Landesmilitärkommandant Michael Lippert.

