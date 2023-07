Seit 50 Jahren Frauen-Treffpunkt

Das Ziel ist seit einem halben Jahrhundert klar abgesteckt: Raus aus den eigenen vier Wänden, die eigene Wahrnehmung schärfen, Neues hören und reflektieren, um mutig den Herausforderungen entgegenzutreten. Für ihre Treffen wählen die ANIMA-Gruppen zweimal im Jahr unter der Leitung einer ehrenamtlichen Seminarbegleiterin ein konkretes Bildungs-Thema aus. Die Palette reicht dabei von Persönlichkeitsentwicklung über Aspekte des Glaubens bis zu Kunst und Kultur.

„Wir sind eine Gruppe von etwa 15 Frauen, die sich schon viele Jahre lang regelmäßig an Montagvormittagen trifft“, erklärt Liane Werner. Gemeinsam mit Irene Pelz organisiert sie die Seminarzyklen im Marienhof neben der Marienkirche in Perchtoldsdorf. Ebendort lautete das aktuelle Thema „Musik, die mir guttut“ und führte die Frauen „in lockerer und humorvoller Atmosphäre an unterschiedliche Musikstücke und Epochen sowie an verschiedene Instrumente heran“, erzählt Werner.

Jedes Seminar „ist ein Mosaiksteinchen in meinem Leben“

Petra Nürnberger, 53, kam vor mehr als 20 Jahren mit einem Schnuppergutschein nach der Geburt der Kinder zu ANIMA in die Pfarre Perchtoldsdorf. „Die Aufnahme in die bereits bestehende Gruppe war phänomenal. Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen und hatte keinerlei Andock-Schwierigkeiten. Tatsache ist, dass ich die Frauen dort sehr mag. Wo sonst habe ich die Möglichkeit, in solch einer bunten, altersgemischten Runde mitzumachen?“ Sie sehe aber auch, dass „bei vielen Frauen das Leben auch nicht nur gerade und glatt dahingeht. Das gibt mir eine Sicherheit, dass es immer weitergeht. Jedes Seminar ist für mich ein Mosaiksteinchen, das ein Bild für mein Leben ergibt“.

Neuzugänge - Frauen jeglichen Alters unabhängig von einer Konfession - sind willkommen, auch wenn klar sei, dass für berufstätige Frauen die Vormittagstermine meist schwierig freizuschaufeln sind, betonen die ANIMA-Verantwortlichen.

www.anima-bildung.at