Ankathie Koi und Picobello gemeinsam in Mödling .

Greller 80iger-Sound der androgynen Ankathie Koi trifft auf deutschsprachigen Indiepop der fünf Musiker von Picobello am Freitag, 13. März, 20 Uhr in der Redbox, Eisentorgasse 5 in Mödling.