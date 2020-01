Es war ein Deal, der die Zustimmung aller im Gemeinderat vertretenen Mandatare fand. Bürgermeister David Berl, ÖVP, war es gelungen, mit dem Grundstücksbesitzer einer bis dato landwirtschaftlich genutzten Fläche hinter dem Feuerwehrhaus handelseins zu werden.

Der Bürgermeister präzisierte: „Es handelt es sich um eine Fläche von etwa 1.200 m² mit der Widmung ‚Grünland Feuerwehr‘; das war uns vor dem Kauf gar nicht bewusst.“ Auch den Kaufpreis von rund 215.000 Euro sei „für beide Seiten fair“, betonte Berl.

An einen Ausbau des bestehenden Feuerwehrhauses sei im nächsten Jahr aber noch nicht gedacht. „Wir haben dieses Grundstück vor allem darum erworben, weil es strategisch günstig ist und eine Erweiterung des Feuerwehrareals möglich macht. Ein möglicher Zubau ist aktuell zwar kein Thema, kann es in den nächsten Jahren aber werden“, begründet der Ortschef. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr in ihren Möglichkeiten diesbezüglich sehr eingeschränkt, eine Erweiterung ist nur in Richtung Wiener Straße möglich.