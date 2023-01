Geschichte der Hoffnung: teatro-Welturaufführung in Mödling

Werbung

Mit dem Ansinnen, anlässlich des Internationalen „Holocaust Remembrance Day“ am 27. Jänner ein Anne-Frank-Musical auf die Bühne der Stadtgalerie Mödling zu bringen, ist teatro-Intendant Norberto Bertassi bei Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, und Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, vor einem Jahr auf offene Ohren gestoßen.

Und an eben jenem 27. Jänner um 18.30 Uhr ist es so weit, die Uraufführung steht an. „Es ist ein Wagnis“, meint Bertassi. „Es ist unser erstes Musical mit traurigem Ausgang. Und es ist extrem berührend.“

Autor Norbert Holoubek ist der Meinung, dass „Musical nicht immer happy sein muss.“ Er habe darauf geachtet, dem Abschnitt der Story vor dem tragischen Ende viel Raum zu widmen: „Die Geschichte davor ist eine richtig schöne jüdische Familiengeschichte.“

Man brauche keine Angst haben, das Musical Schülern zu zeigen: „Man sieht keine Gewalt, keine Nazis. Es ist ein sehr zumutbares Schauspiel mit Musik. Eine Geschichte der Hoffnung, die leider schlecht ausgeht“, erklärte Holoubek.

Choreografie (Katharina Strohmayer) und das Bühnenbild (Norberto Bertassi) sind „bewusst schlicht gehalten“, auch der musikalische Leiter Walter Lochmann hat großen Respekt vor dem Stück: „Es ist eine Ehre, das tragische Ende nur mit einem Klaviersolo ausbegleiten zu dürfen.“

Darsteller sprechen von „Herausforderung“

Alle Darstellerinnen und Darsteller sind sich einig: Anne Frank sei etwas ganz anderes als bislang bekannte teatro-Aufführungen, es sei „eine Herausforderung, einmal nachdenkliche Personen zu spielen“, meinte etwa der 17-jährige bühnenerprobte David Mannhart (Starmania-Finalst), der Peter von Pels darstellen wird.

Veronika Rivó gehört erstmals dem teatro-Ensemble an und ist als Anne Franks Mutter Edith gefordert. Sie brachte es auf den Punkt: „Dieses Stück umzusetzen, bringt nur ein Ensemble zusammen, das weiß, worum’s geht.“

Schimanowa ist „dankbar, dass ihr dieses Wagnis eingeht“, das angesichts des Publikumszuspruchs kein Wagnis ist. Drei Vorstellungen waren geplant, jetzt stehen schon neun am Spielplan, davon mehrere Vormittagstermine für Schulen.

Für Hintner hat das teatro-Team erneut den Zahn der Zeit getroffen: „Um zu sehen, dass es auch heute noch eine Steigerung der Grausamkeit gibt, sieht man in der Ukraine.“

