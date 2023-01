"Anne Frank" in Mödling .

Anne Frank (1929 bis 1945) und ihr Tagebuch gelten als bedrückende und beeindruckende Symbole gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes in der Zeit des Nationalsozialismus'. Autor Norbert Holoubek hat die Geschichte für das neueste teatro-Musical in berührende Formen gegossen, Walter Lochmann die Musik von Raffaele Paglione adaptiert und für die Liveband arrangiert. Das Gesamtwerk ist alles in allem ein mehr als nur bedeutender weiterer Beitrag anlässlich des "Internationaler Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" am 27. Jänner.