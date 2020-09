Rund um die Gemeinderatswahl vom Jänner gibt es neue Turbulenzen. Im Juli wurde eine anonyme Anzeige „gegen unbekannte Täter“ eingebracht, bei der es um eine mögliche Manipulation von Wahlkarten geht.

Konkret wird dabei der Verdacht ausgesprochen, dass unbekannte Personen einerseits unausgefüllte Wahlkarten nicht rechtzeitig an die Empfänger zugestellt hätten und andererseits ausgefüllte Briefwahlkarten auf dem Postweg liegen gelassen haben könnten. 12 Personen könnten so an der Ausübung ihres Wahlrechtes gehindert worden sein, weil sie ihre Wahlkarte entweder nicht bekamen oder diese rechtzeitig zur Auszählung ankommen konnte.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, bestätigt: „Ermittelt wird wegen §262 Strafgesetzbuch – Wahlbehinderung.“ Die Polizei sei mit den Erhebungen beauftragt worden.

Bezirkpolizeikommandant-Stellvertreter Oberstleutnant Oliver Wilhelm hat bereits eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Laut Habitzl sei der finale Bericht zwar noch nicht fertiggestellt worden, „bislang konnte allerdings kein Täter ausgeforscht werden“.