Was – wie in dem Schreiben hervorgeht – der Person, die „bis vor kurzem in einer SPÖ-Vorfeldorganisation tätig war“, sauer aufstößt? Eine Gemeindebedienstete soll als Ansprechpartnerin für Anmeldungen beim SP-Neujahrsempfang fungiert haben.

In FPÖ-Ortsparteivorsitzenden Christian Höbart, hat der Anzeiger gleich einen Unterstützer gefunden: „Wir halten die Zweckentfremdung einer Gemeindebediensteten für SPÖ-Parteizwecke für unverfroren, skandalös und klar verboten.“

Weber fasst sich in einer ersten Stellungnahme kurz: „Wie ich jetzt nach einer Überprüfung erfahren habe, wurden von mehreren hundert Einladungen etwa 15 Personen, die eine Ehrung erhalten, ohne meines Wissens um Rückantwort gebeten. Dabei wurde irrtümlich eine falsche Telefonnummer angegeben. Ich gehe selbstverständlich nicht davon aus, dass dies einen strafrechtlich relevanten Tatbestand darstellt.“ Für Weber ist die Causa „möglicherweise schon ein Vorbote des kommenden Wahlkampfes“