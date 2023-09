Guntramsdorfer regt zur Kunstaktion in der Römertherme Baden an

Das Sportbecken und das Whirlpool in der Römertherme Baden sind derzeit aufgrund größerer Renovierungsarbeiten über die übliche Revisionssperre hinaus gesperrt. Um die kahlen Holzelemente, die den Baustellenbereich derzeit von den anderen Becken abgrenzen, zu verschönern, hatte der Guntramsdorfer Musiker und Tontechniker Franz Groihs die Idee, die Flächen als Präsentationsmöglichkeit für ortsansässige Künstler zu nutzen: „Die regionalen Schaffenden würden als Inhaber von qualitativ hochwertigen Fotos, auch aus dem Kunstbereich, die Betrachter der adaptierten Baustellenwände in der Therme sicherlich begeistern.“

Zu der Idee inspiriert wurde der Kulturvernetzer durch das jährliche Foto Festival „La Gacilly“, das Fotos verschiedener, vornehmlich internationaler Künstler im öffentlichen Raum in Baden zeigt. Groihs wundert sich, dass „die Stadt Baden in ihrer Thermenlandschaft zahlreiche Baustellen-Begrenzungs-Elemente über mehrere Wochen lang unbehandelt einsetzt: Die Arbeiten regionaler Fotographen könnten im Rahmen einer kommunalen Präsentation die kahlen Wände behübschen.“ Groihs will damit die Aufmerksamkeit für ortsansässige Künstler vergrößern: „Durch diese kostengünstige Aktion könnte man überregionale Werbewirksamkeit für die Therme und die gesamte Stadt erzielen.“

Sichtschutzwände bleiben vorerst kahl

Bei den Badener Kurbetrieben hält man die Idee für nicht umsetzbar. Geschäftsführerin Doris Walter dankt für die Anregung „die Bauwände in der Römertherme Baden zu verschönern: Da diese Wände jedoch nicht in unserem Eigentum sind, ist dies leider nicht möglich. Weiters dauert die Umbauphase hoffentlich nicht mehr allzu lange, sodass eine Herstellung von Bildern extra dafür nicht sinnvoll wäre.“

Groihs, der sich selbst als „kunst- und kulturaktive Person im Bereich Fotografie und Musik“ beschreibt, will noch nicht aufgeben und hofft auf politische Unterstützung: „Ich bemühe mich immer wieder, der Kunstszene zu helfen und fände es toll, hier regionale Fotographen vor den Vorhang zu holen. So eine Foto-Aktion würde auch positive touristische Impulse setzen.“

Die Arbeiten in der Therme dauern voraussichtlich noch bis Oktober, Groihs hofft bis dahin auf Impulse „zur Verschönerung der Baustellenwände: In der jetzigen Form tragen diese sicherlich nicht dazu bei, dass die Gäste der Therme und der Kurstadt Baden angenehm berührt werden.“