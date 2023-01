Mödlinger Vize wehrt sich gegen Pfuscher-Vorwürfe

Werbung

Eine Anrainerin (Name der Redaktion bekannt) hat „mit Entsetzen folgende Ereignisse in meiner Nachbarschaft beobachtet: Am 26. Dezember musste das gesamte Wohnhaus in der Hochbründlgasse 5 evakuiert werden, weil es ein Gasleck gab“. Eine Bewohnerin hätte Gas-Geruch wahrgenommen und rechtzeitig sämtliche anwesenden Bewohner gerettet.

Damit nicht genug: „Es stellte sich heraus, dass eine Wohnung in den Wochen zuvor von nicht offiziellen Firmen renoviert wurde. Sogar am 24. und 25. wurde dort widerrechtlich gearbeitet“, wettert die Dame.

Dabei sei eine Heiztherme unsachgemäß entfernt worden, was alles in allem „.unverantwortlich, strafbar und fahrlässig“ sei. „Die betreffende Wohnung gehört einem Politiker, nämlich Herrn Vizebürgermeister Rainer Praschak.“

Der Grünen-Politiker fiel angesichts der Anschuldigungen im NÖN-Gespräch aus allen Wolken: „Im Haus in der Hochbründlgasse werden gerade zwei Wohnungen saniert, eine davon ist meine. Als ich am 26. Dezember vorbeigeschaut habe, war Gasgeruch zu riechen.“

Praschak selbst hat die Einsatzkräfte alarmiert

Fakt sei, dass er die Feuerwehr verständigt habe, die dann wiederum das Gaswerk. „Bei den Arbeiten ist eine Gasleitung undicht geworden. Die wurde versiegelt, zum Glück ist nichts passiert.“ Er, Praschak, habe „ganz offiziell einen Baumeister aus dem Bezirk Baden mit der Generalsanierung der Wohnung beauftragt. Der wiederum hat seinen Installateur und Elektriker auf der Baustelle. Natürlich hat niemand der von mir beauftragten Firmen an Wochenenden oder Feiertagen gearbeitet. Meine Wohnung hat gar keinen Gaszähler und auch keine Therme. Keine Ahnung, wie diese Dame auf diese Geschichte kommt“, schüttelt Praschak den Kopf. Er schließt nicht aus, gerichtlich gegen die Frau vorzugehen.

