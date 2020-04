Die Ärzte klagen über mangelnde oder kaum vorhandene Schutzausrüstung, woraufhin die Marktgemeinde Perchtoldsdorf reagiert hat: „Uns ist es gelungen, ein entsprechendes Kontingent an FFP2-Ventilmasken für unsere örtlichen Ärzte und deren Mitarbeiter, die in Patientenkontakt stehen, zu sichern“, vermeldete Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, zufrieden. Die Masken seien bereits eingetroffen und durchlaufen die Zollabwicklung. Schuster ist zuversichtlich, dass „diese medizinischen Masken spätestens nächste Woche in den Ordinationen verfügbar sein werden“.

Mit dem Perchtoldsdorfer Textilunternehmer Hans Zeidler-Beck wurde zudem eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Produktion von Fremdschutzmasken abgeschlossen. Die erste Tranche der in Österreich produzierten Mehrwegmasken aus in Spitälern verwendetem Material wurde bereits geliefert, die Verteilung wird ebenfalls an die Ärzteschaft, aber auch die ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter in der kritischen Gemeindeinfrastruktur erfolgen.