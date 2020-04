Die Aktion wurde vom Zivilschutzverband der Stadt Mödling in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Mödling, der FF Mödling und der Bergrettung Mödling organisiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling bedauert: "Leider war die Blutspendezentrale nicht auf diesen Ansturm vorbereitet, denn das Blutabnahme-Team hatte nur 160 Blutabnahmesets mitgebracht, sodass die Organisatoren schon um 10.30 Uhr die ersten Leute wieder nach Hause schicken mussten, damit die Pause des Blutabnahme-Teams von 12 bis 13 Uhr eingehalten werden konnte." Um 14.45 Uhr waren die 160 Blutabnahmesets aufgebraucht, sodass sich die Feuerwehr in der unangenehmen Situation sah, rund 75 potenzielle, noch wartende Spenderinnen und Spender wieder nach Hause zu schicken. Das Organisatorenteam der drei Balulichtorganisationen und des Zivilschutzes halten fest: Wir finden es schade, dass es nicht möglich war, von Seiten der Blutspendezentrale flexibler auf die größere Anzahl der Spender einzugehen Wir haben eben im Vorfeld entsprechend die Werbetrommel gerührt."

Im Einsatz standen zehn Mitglieder der Feuerwehr Mödling, drei Mitglieder des Zivilschutzverbandes der Stadt Mödling sowie vier Mitglieder der Bergrettung Mödling und fünf Mitarbeiter des Rotes Kreuzes, die ehrenamtlich und freiwillig die Vorbereitungsarbeiten und Abläufe unterstützten.

Der Dank des Organisations-Teams gehört den 160 Spendern. Manfred Haslinger von der Freiwilligen Feuerwehr Mödling hält fest: "Wir entschulden uns bei all jenen, die wieder nach Hause geschickt werden mussten und möchten ausdrücklich betonen, dass dieser Umstand weder an der Bergrettung Mödling, der Freiwilligen Feuererwehr, dem Roten Kreuz noch am Zivilschutzverband der Stadt Mödling gelegen ist."

Die Ablaufplanung fand durch den Zivilschutz der Stadt Mödling und der Feuerwehr Mödling statt.