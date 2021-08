Die Kurzparkzone rund um Schlossplatz und Herzog Albrecht-Straße hat sich bewährt. Davon ist Bürgermeister David Berl, ÖVP, überzeugt: „Ich habe viele Gespräche mit Anrainern geführt, die jetzt endlich wieder einen Parkplatz unweit ihrer Wohnungen finden.

Die hohe Anzahl an positiven Rückmeldungen hat uns dazu bewogen, ein Ansuchen an die niederösterreichische Landesregierung zu stellen, damit die Kurzparkzone für 1,5 Stunden auch dann an Wochenenden und Feiertagen weiter bestehen soll, wenn das Impfzentrum im Schlosstheater nicht mehr in Betrieb ist.“

Denn die Lage sei einigermaßen kompliziert, von der Kurzparkzone sind auch Landesstraßen betroffen, „daher brauchen wir als Gemeinde die Genehmigung des Landes, dass wir als Gemeinde die Kurzparkzone verordnen und verwalten dürfen.“ An der bestehenden Regelung ändere das nichts.

„Solange das Impfzentrum in Betrieb ist, gelten die aktuellen Bestimmungen für die Kurzparkzone, also auch unter der Woche“, sagt Berl. Die Regelung laufe aus, „wenn das Impfzentrum eben nicht mehr als solches genutzt wird.“ Genaue Informationen, wenn es soweit sei, habe er zur Zeit nicht.

Besonderen Dank richtet Berl auch an die Beamten der Polizeiinspektion Laxenburg, „die ständig kontrollieren“.

SPÖ-Chef Michael Heidenreich begrüßt den Vorstoß des Bürgermeisters, die Kurzparkzone zu erhalten. Er weist aber darauf hin: „Jetzt im Sommer ist dennoch zu bemerken, dass sich Touristen ohne Parkuhr in die Kurzparkzone stellen. Es wird zwar langsam besser, aber einige parken auch in Hauseinfahrten, wo es ihnen halt gerade in den Sinn kommt.“

Die Besucher würden sich entweder ein Eis holen oder in den Schlosspark wandern. Auch habe sich noch nicht bei allen herumgesprochen, „dass die Parkplätze 2 und 3 ausgebaut worden sind. Viele versuchen trotzdem, mit dem Auto direkt in der Nähe des Parkhaupteinganges einen Parkplatz zu finden“, sagt Heidenreich.

„Entlastung für die Anrainer“

Grünen-Gemeinderätin Doris Schmidt-Kindl wohnt unmittelbar im Bereich der Zentrumszone am Schlossplatz. „Die Kurzparkzone ist auf jeden Fall eine Entlastung für die Anrainer. Und die Parkplätze, wo sich Besucher hinstellen können, etwa der beim Reitstall, sind ausgeweitet und sehr gut beschildert worden. Ich beobachte dennoch immer wieder Autofahrer, die sich in seltsame Parklücken quetschen wollen und sich auf Eckparkplätze stellen, wo sie dann ein Organstrafmandat kassieren.“