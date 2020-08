Die Internationale Anti-Korruptionsakademie mit Sitz in Laxenburg kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Was aus Sicht des neuen Akademie-Direktors Thomas Stelzer notwendig ist, damit die Anti-Korruptionsakademie überleben kann, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der NÖN Mödling.