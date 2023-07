Anrainer wollen „jeden unserer Bäume verteidigen“

Die Anton Wagner-Gasse wird saniert, für Anrainer Christian Schwarzwimmer wurden „die Gründe dafür bis heute nicht nachvollziehbar erklärt: Wir hatten gehofft, dass alles so bleibt wie es ist und in unsere Gasse Ruhe einkehrt. Nun wurden 13 wohl großteils gesunde, alte Gewächse gefällt.“

Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, erklärt die Umgestaltung so: „In dem Straßenzug musste die Wasserleitung erneuert werden, also wollten wir gleichzeitig notwendige Sanierungen vornehmen und alles im Sinne der Anrainer neugestalten. Weil wir ohnehin in die Tiefe graben mussten, wollten wir gleich jene Bäume ersetzen, bei denen das nötig war. Stellenweise haben die Wurzeln die Gehsteige gehoben, ein gefahrloses Gehen war nicht mehr möglich.“

Anrainer konnten bei Gestaltung mitreden

Wie bei vergangenen Straßensanierungen setzte die Gemeinde auch in diesem Fall auf Info der Anrainer, es wurden zwei Bürgerversammlungen abgehalten. Köck sieht „keinen Grund für die Aufregung: Wir setzen jene Variante der Sanierung um, die in geheimer Abstimmung von der Mehrheit der Betroffenen gewählt wurde.“

Die Anrainer sind zwar dankbar „in die Gestaltung miteinbezogen worden zu sein: Wir haben kommuniziert, dass wir keine zusätzlichen Parkplätze und keine Verbreiterung der Straße wünschen.“ Schwarzwimmer vertraut den Zusagen der Gemeinde jedoch „aufgrund der unserer Meinung nach zu einseitigen Auslegung eines der beiden Baumgutachten nicht: Die Ergebnisse sind widersprüchlich, angeblich soll der Rest der Bäume erhalten bleiben. Wir befürchten, dass bei den weiteren Belagsarbeiten, noch der eine oder andere Baum beschädigt werden könnte, sodass dann weiter gefällt werden muss.“ Für Köck ist es „selbstverständlich, dass vorab geprüft wird, welche Bäumen erhalten werden können: Auf Wunsch der Anrainer haben wir einen zweiten Gutachter hinzugezogen und auch bezahlt.“

Nachpflanzungen wachsen nicht immer an

Viele Anrainer stehen laut Schwarzwimmer „den zugesagten Nachpflanzungen für gefällte Bäume skeptisch gegenüber: Wiener Straße, Jubiläumsstraße und Thallernstraße waren vor ihrer Sanierung mit prächtigen Bäumen bestückte Schattenstraßen, jetzt sind es Asphaltwüsten mit kümmernden Bäumchen.“ Köck räumt „Probleme mit dem Pflanzmaterial ein: Im Großen und Ganzen hätten die Neupflanzungen aber auch bei vergangenen Sanierungen gut funktioniert.

Umweltgemeinderätin Maria von Balthazar, Grüne, mahnt „zur Achtsamkeit bei den Belags-Abfräsarbeiten, um das Wurzelwerk bestehender Bäume nicht zu verletzen.“ Die Anrainer wollen „im Sinne unseres Straßen-Klimas weiter wachsam sein und jeden unserer Bäume zur Not auch mit einer öffentlichen Protestaktion verteidigen“.