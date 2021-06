Das Rathaus ist auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, will Amtswege und Erledigungen des täglichen Bedarfes künftig über eine App abwickelbar machen: „Das Smartphone und die Nutzung von Apps sind für uns heute selbstverständlich. Diesen Vorteil wollen wir nun auch in der Kommunikation mit unseren Bürgern nutzen.“

Bei Veranstaltungen laufe das Handy zunehmend der Eintrittskarte aus Papier den Rang ab, die Pandemie habe gezeigt, dass Anmeldungen zum Testen oder Impfen und auch die Abfrage von Testergebnissen ganz leicht per QR-Codes über das Smartphone erledigbar seien: „Dieser Entwicklung wollen wir Rechnung tragen und für unseren Ort den nächsten digitalen Schritt setzen.“ Die „Guntramsdorf-App“ soll kommen und verwaltungstechnische Erleichterungen für die Bürger und das Amt bringen.

„Die Möglichkeiten für dieses Online-Service sind nahezu grenzenlos“, ist Weber überzeugt: „Ich kann mir vorstellen, dass Bonussysteme für Betriebe und Gastronomie ebenso über die App abgewickelt werden können, wie der Eintritt zu Veranstaltungen und der Versand sogenannter Push-Nachrichten, die den klassischen Newsletter via Mail ersetzen sollen.“ Die App könne auch als personalisierte Bürgerkarte funktionieren, die den Guntramsdorfern elektronisch Zutritt zu Gemeindeeinrichtungen wie dem Altstoffsammelzentrum oder den Badeteichen verschafft.

Weber sieht das Handy als Universalschlüssel für viele Angebote und Erledigungen, es stelle sich nicht mehr die Frage des „ja oder nein“, sondern nur des „was und wann“.

Weber hat den Gemeinderat in der Mai Sitzung über seine Pläne informiert, über den Sommer soll eine Arbeitsgruppe Details erarbeiten: „Die Gruppe mit Vertretern aller Fraktionen ist direkt im Amt angesiedelt, ich werde mich persönlich bemühen diese zu leiten.“