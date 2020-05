Durch die Ausgangsbeschränkungen suchen noch mehr Ausflügler die Weinberge auf, was bei Weinbauvereinsobmann Robert Grill durchaus auf Verständnis stößt: „Wir verstehen, dass in Zeiten wie diesen der Drang, ins Grüne zu fahren, sehr groß ist.“

Doch je mehr Ausflügler unterwegs sind, umso wichtiger ist es, sich an bestehende Vorschriften und Regeln zu halten. Und das beginnt schon bei der Parkplatzsuche, nicht alle Gäste nutzen dafür die vorgesehenen Stellplätze. „Viele Autos parken gleich direkt auf den Feldern“, ist Christian Schabl, Vorstandsmitglied des örtlichen Weinbauvereins, verärgert.

„Wir appellieren an die Vernunft unserer Gäste, sich an die gültigen Regeln zu halten“, betont Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP. So ginge es vor allem darum, nicht von den markierten Wanderwegen, Rad- und Mountainbikestrecken abzukommen. Auch Müll sollte wieder mitgenommen oder an betreffenden Stellen entsorgt werden. Im gesamten Wald und in den Weinbergen herrschen Leinen- und Maulkorbpflicht.

Bezirksbauernkammerobmann Hans Tröber verweist auf die Initiative der Landwirtschaftskammer, die mit dem Slogan „Wirf nichts weg – hier wächst Dein Essen“ Bewusstseinsbildung erzeugen will.