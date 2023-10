Bezirksvertreter sind sich einig: „Wollen Zucker aus Österreich“

Am Rübenplatz in Münchendorf, Bezirk Mödling, versammelten sich die Bezirksbauernkammer-Obleute aus den Bezirken Mödling, Johann Tröber, Baden, Johannes Krammel, und Bruck/Schwechat, Gerhard Mörk. Die drei Obmänner unterstützten den Appell von Ernst Karpfinger, Präsident der Österreichischen Rübenbauern, „die Bevölkerung wachzurütteln, denn es geht um die Versorgung mit Zucker aus heimischem Anbau. Wenn es gewisse Lobbygruppen schaffen, in Brüssel noch mehr Pflanzenschutzmittel zu verbieten, dann wird der Rübenanbau in Österreich nicht mehr möglich sein. Ob es dann klimafreundlicher ist, dass Zucker aus Brasilien importiert wird, der aus Zuckerrohr gewonnen wird, das auf gerodeten Urwaldflächen angebaut wird, sei dahingestellt“, erläuterte Karpfinger.

Tröber betonte, dass „gerade Niederösterreich ein wichtiges Bundesland ist, wenn es um den Anbau von Zuckerrüben geht. 2.400 Hektar Ackerfläche wird in den drei Bezirken Mödling, Baden und Bruck/Schwechat mit Zuckerrüben bestellt. Ein Bio-Anbau ist bei Zuckerrüben aber kaum möglich“. Denn der Rübenrüsselkäfer hat in den Jahren 2018/2019 besonders eindrucksvoll gezeigt, wozu er imstande ist. „Die Pflanzen sind einfach vom Acker verschwunden“, erinnert sich Mödlings Bauernbund-Bezirksobfrau Karin Feichtinger. „Man hat die Zuckerrüben angebaut, am nächsten Tag war alles wieder weg.“ Gegen solche Schädlinge helfe mechanische Bodenbearbeitung wenig. Und Saisonarbeitskräfte, die permanent mit der Hacke auf den Feldern unterwegs sind, seien kaum zu bekommen.

Karpfinger erklärte: „Es wird in Europa immer weniger der Wissenschaft geglaubt, sondern mehr und mehr bestimmten Lobbygruppen. Seit 2019 sind 30 Prozent alle Wirkstoffe verloren gegangen. Das hat uns nicht einmal mehr geschockt. Geschockt hat uns nur, dass es so schnell gegangen ist.“ Gehe es in dem Tempo weiter, dann werde der Zuckerrübenanbau in Österreich bald nicht mehr möglich sein.

Keine Neonicotinoide in Österreich

Tröber bringt als Beispiel: „Ein Bekannter hat mich gefragt, was er gegen Reiswanzen auf seinen Zimmerpflanzen tun kann. Ich habe ihm gesagt, er kann sie händisch entfernen, aber was soll ich am Acker machen, dort sind es 5.000.“ Die Schädlinge werden immer mehr. Der Rübenanbau sei für die Bauern ein wichtiges Standbein, betonte auch Josef Eisenschenk, Geschäftsführer von Agrana Zucker. 2018/19 habe der Rübenrüsselkäfer 4.500 Hektar Rüben von der gesamten Anbaufläche Österreichs - diese umfasst 38.000 Hektar - verspeist. Damals durften die Rübenbauern Neonicotinoide (kurz: Neonics) einsetzen, eine NGO klagte erfolgreich gegen diese von der EU verordnete Notzulassung. „Das war ein juristisches Urteil, kein Urteil, das irgendwie fachlich begründet war“, sagt Eisenschenk. Seitdem dürfen Rübenbauern Neonics nicht mehr verwenden.

Hoffen auf die RNA-Technologie

Und es sind nicht nur die Schädlinge, die die Rüben bedrohen. Auch die heißen, trockenen Sommer hier im Osten Österreichs sind für die Rübe eine Herausforderung. Von offensichtlichen Hitzeschäden seien die österreichischen Rüben aber im Gegensatz zu Ungarn oder Rumänien verschont geblieben. Sie können nun in den beiden Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf weiterverarbeitet werden, zur Marke „Wiener Zucker“ - denn, das betonen alle drei Obleute: „Nur, wo Wiener Zucker auf der Packung steht, ist ausschließlich Zucker von österreichischen Rüben drinnen.“ Eisenschenk merkt an: „An der österreichischen Zuckerindustrie hängen 500 Arbeitsplätze. Gibt man die Anbauflächen auf, dann gibt man auch die beiden Fabrikstandorte auf.“

Die Wissenschaft bleibt nicht stehen, sondern forscht weiter und setzt vor allem auf die RNA-Technologie. In den USA wird hier bereits am Erdäpfelkäfer geforscht. „Es geht darum, die Schwachstelle des Käfers in seiner Genetik zu finden und ein Mittel dafür zu entwickeln. Beim Erdäpfelkäfer gibt es bereits erste Erfolge, sodass Ackerflächen mit einem Mittel besprüht werden, dass nur den Erdäpfelkäfer trifft.“ Solange diese Technologie aber noch nicht ausgereift ist, wären Neonics aber unerlässlich, um den heimischen Rübenanbau zu sichern.

Heuer rechnen die Rübenbauern mit einer „etwas schlechteren Ernte“, sagt Karpfinger. Er erwartet rund 70.000 bis 72.000 Tonnen Rüben mit einem Zuckergehalt von rund 17 Prozent, das sei der Hitze und der Trockenheit geschuldet. Aufgrund der Trockenheit haben Schädlinge wie Insekten oder Pilze leichtes Spiel. „Ganz ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht“, betont Karpfinger, „nicht, wenn wir unseren Versorgungsauftrag in Österreich und Europa weiter erfüllen wollen“.