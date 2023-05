2.054 Jobs zu haben

AMS Mödling-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer hat nach wie vor gute Nachrichten parat: „Entgegen dem österreichweiten Trend ist die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich weiterhin rückläufig, auch im Arbeitsmarktbezirk Mödling - nun bereits seit 26 Monaten in Folge.“ Ende April sind Inklusive Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 2.984 Personen auf Jobsuche (-6 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr).

Einer der Schwerpunkte liegt heuer auf der Fachkräfteausbildung. „Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive konnten im Arbeitsmarktbezirk Mödling 37 Personen eine passgenaue Fachausbildung starten“, erklärte Piringer. Darüber hinaus konnten im laufenden Jahr bereits 2.881 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Einzelhandel (-13,4%), im Gesundheits- und Sozialwesen (-9%) und in der Warenproduktion (-10%) fällt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, in der Arbeitskräfteüberlassung ist ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen.

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ganz oben auf der Agenda

14 Prozent aller arbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk Mödling suchen bereits ein Jahr oder länger einen Job. Das sind in Summe 340 Personen, der Anteil an Männern liegt bei 63,5 Prozent. Für Piringer ist klar: „Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gesenkt werden.“ Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibe „weiterhin ganz oben auf unserer Agenda“.

Weiterhin hohe Arbeitskräftenachfrage

Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende April sind mit 2.054 freien Stellen um fast 7 Prozent mehr gemeldet als vor einem Jahr. Weiterhin stark ist auch die Nachfrage der Unternehmen nach Lehrlingen. Insgesamt stehen aktuell 37 Suchenden ein Überangebot an 102 sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber.

