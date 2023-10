Rehak schafft Verbindung zwischen Malerei und Fotografie

Eine umfangreiche Schau seines künstlerischen Schaffens zeigt Fotograf Wolfgang C. Rehak ab Samstag in den Räumlichkeiten der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule. Es werden insgesamt rund 80 Bilder aus den verschiedensten Schaffensphasen des Fotokünstlers gezeigt, circa die Hälfte davon stammt aus diesem Jahr.

Rehak wurde in Wien geboren, fotografiert seit seinem 18. Lebensjahr und liebt die Natur in all ihren Facetten: „Ich habe meinen künstlerischen Mittelpunkt bewusst in unseren wunderschönen Wein- und Kulturort am Fuße des Anningers gelegt. Ich bin sehr froh, dass ich meine Leidenschaft für die Fotografie und die damit verbundene Kreativität zu meinem Beruf machen konnte.“

Moderne Fotografie schafft Bildwirklichkeiten

Rehak ist Träger von vielen nationalen und internationalen fotografischen Auszeichnungen und Preisen, so ist er mehrfacher Bundes-und Landesmeister sowie Staatsmeister für künstlerische Fotografie und Hauptpreisträger beim Trierenberg Super Circuit Worldwide. Seine Bilder beschreibt er als „Dokumentation aber gleichzeitig auch Interpretation, nicht einfach nur Abbilder der wahrgenommenen Realität: Ich möchte eigene Bildwirklichkeiten erschaffen. Die moderne Fotografie gibt mir die Möglichkeit, die Realität so darzustellen, wie ich sie gerne sehen möchte.“

Aktuell zeigt Rehak „einen Querschnitt von Buntem und Schwarzweißem, Pflanzen, Tier und Mensch, Abstraktes, Arrangiertes, Komponiertes, Erträumtes, Erlebtes, Erdachtes und Spontanes: Meine Leidenschaft gilt derzeit dem von mir begründeten Aquarealismus - einer Kunstform, die Ihre Spannung aus der Kombination von Fotografie und Malerei bezieht.“

Der Schwerpunkt der Ausstellung 2023 liegt auf dem Thema „Bilder für die Seele", Rehak gewährt „sehr persönliche Blicke, Einblicke, Sichten und Ansichten der jeweiligen Motive: Wir denken in Bildern und wir leben mit Bildern. In dieser herausfordernden Zeit für Körper und Geist sehnt sich der Mensch nach Schönheit, Ruhe und positiver Energie - dies möchte ich mit meinen Werken vermitteln“.