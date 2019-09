Während der Ferienzeit wurde mit Eifer an der Neugestaltung des Volksschulparkplatzes gearbeitet, zwei Wochen vor Schulbeginn war er fertig.

Gemeindevorstand Christian Kudym, SP, machte sich im Vorfeld Gedanken zur Umgestaltung des Platzes. An der Spitze der Überlegungen stand die Sicherheit der Kinder, um eine verkehrssichere Lösung für die Zu- und Abfahrt vom Schulgelände zu finden und ökologische Aspekte.

Grundsätzlich unterliegt der Volksschulparkplatz nicht der Straßenverkehrsordnung (StVO). Im Sinne der Kinder und aller Nutzer wurde dies geändert. Kudym führt dazu aus: „Deswegen habe ich dafür Sorge getragen, dass die genannten Vorschriften gemäß StVO beschlossen wurden und das Bauamt wurde angewiesen, eine entsprechende Verordnung umzusetzen. Damit ist auch gewährleistet, dass die Polizei befugt ist, die Einhaltung der StVO am Parkplatz zu überwachen.“

„Kiss & Ride“-Zone hat sich bewährt und bleibt

Am neuen Volksschulparkplatz steht selbstverständlich wieder eine sogenannte „Kiss & Ride“-Zone, zur Verfügung, diese erleichtert das flüssige Aus- und Einsteigen. Geplant ist auch eine Begegnungszone, für die sich Kudym bei der Bezirkshauptmannschaft persönlich stark macht. Er betont: „Ich möchte, dass zwischen Turnsaal und Schulgebäude eine Begegnungszone markiert wird, die eine Form der Verkehrsberuhigung darstellt. Fußgänger sollen hier den Vortritt gegenüber den Fahrzeugen haben.“

Weiters wurde auch der Gehsteig entlang des Schul- und Hortparks verbreitert und kann jetzt auch mit Fahrrädern bestens befahren werden.

Der Marktgemeinde war es sehr wichtig, dass die Fläche nicht unnötig versiegelt – sprich zubetoniert – wird. So wurde bereits bei der Planung berücksichtigt, dass die Oberflächenentwässerung nicht sofort über den Kanal erfolgt, sondern, es wird das Regenwasser in den Boden abgeleitet und steht so der Vegetation zur Verfügung.