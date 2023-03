16.400 Kontakte in der Mödlinger AK-Bezirksstelle

Auskünfte zu Kurzarbeit, Quarantänebestimmungen oder Homeoffice gingen deutlich zurück, dafür sei ein Plus bei Mietrecht, Konsumentenschutz, Steuerberatung oder Pflegegeldeinstufung zu bemerken, betonte Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl im Rahmen der Jahresbilanz-Pressekonferenz. In rund 7.800 Fällen benötigten die Ratsuchenden die Unterstützung der AK-Expertinnen und - Experten in konkreten Problemfällen.

„Auch das Vorjahr hat gezeigt, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, verweist Stangl auf Erreichtes. Immerhin haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksstelle Mödling mehr als 3,2 Millionen Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region gesichert.

Zähes Ringen um Pensionsansuchen

Ein sozialrechtlicher Fall blieb in Erinnerung. Eine 55-jährige Vertriebsleiterin stellte den Antrag auf Zuerkennung der Berufsunfähigkeitspension. Die Pensionsversicherungsanstalt übermittelte Ende November 2021 einen ablehnenden Bescheid. Die Enttäuschung der Antragstellerin war groß, Sehstörungen und die Diagnose Multiple Sklerose sollten tatsächlich nicht ausreichen, den vorzeitigen Ruhestand gewährt zu bekommen? Anfang Februar 2022, gerade noch rechtzeitig vor Ablauf der 3-monatigen Einspruchsfrist hat sich „die Frau an uns gewandt“, erzählte Stangl. „Wir haben umgehend unser Rechtsschutzbüro eingeschaltet, um die Dame bei einer von ihr selbst einzureichenden so genannten Protokollar-Klage zu unterstützen.“

Der Fall habe jedenfalls zeigt, dass „ein ablehnender Bescheid noch nicht das endgültige Aus bedeutet. Die Frau hat nicht aufgegeben und mithilfe unseres Rechtsschutzes die Berufsunfähigkeitspension im Rahmen eines Vergleichs mit der PVA doch noch zugesprochen bekommen“.

Für AKNÖ-Vizepräsident Horst Prammer steht fest: „Die rechtlichen Regelungen sind äußerst kompliziert und erschweren Menschen, die ein ganzes Leben lang schwer gearbeitet haben, den Antritt einer Schwerarbeitspension oder den Zugang zu einer Pension wegen Krankheit. Das sollte gesetzlich gelöst werden. Wir stehen für eine Gesetzesreparatur gerne mit unserer Expertise bereit.“ Formales Detail am Rande: die örtliche Zuständigkeit richtet sich bei arbeitsrechtliche Themen nach dem Arbeitgeber, bei sozialrechtlichen nach dem Wohnort der Arbeiternehmer.

Am häufigsten wandten sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Arbeiterkammer, um Lohn oder Gehalt überprüfen zu lassen, gefolgt von Problemen beim Ende des Arbeitsverhältnisses oder Fragen zur Karenz, Pensionsansprüche, Krankengeld oder Pflegegeld.

Nach der Corona-bedingten Pause nehmen derzeit auch wieder die Firmenbesuche im Rahmen der Arbeiterkammer-Regionaltour Fahrt auf, berichtete Stangl. „Es ist vor allem spannend zu sehen, wie sich auch die unternehmerische Landschaft verändert hat. Wir werden von der Wirtschaft viel intensiver als Partner wahrgenommen.“

Zum Thema

Mitglieder: 50.000

Kontakte in der Bezirksstelle: 16.388

Konkrete Beratungen: 7.807

Insgesamt für die Mitglieder erreicht: 3,2 Millionen Euro

