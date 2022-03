Info-Angebot genutzt: 16.000 Kontakte in Mödling

2021 stand auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Mödling in der Franz Skribany-Gasse im Zeichen der Corona-Krise. „Mehr als 16.000 Menschen haben mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl. „Manchmal ging es nur um rasche Auskünfte zu Kurzarbeit, einvernehmliche Lösung, Kündigung, Quarantäne-Bestimmungen, Homeoffice oder Freistellung wegen Kinderbetreuung.“

In 7.510 Fällen benötigten die Menschen hingegen weiterführende Beratung und die Unterstützung der AK-Expertinnen und -Experten in konkreten Problemfällen. „Das vergangene Jahr hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, betonte Stangl und verweist auf eine beeindruckende Zahl: Es sei gelungen, im Vorjahr fast 2,3 Millionen Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region zu sichern. Sowohl in arbeits-, sozial- als auch insolvenzrechtlicher Hinsicht.

Nach Kündigung zu 11.000 Euro verholfen

Stangl hatte ein Beispiel aus der Praxis parat: Eine kaufmännische Angestellte einer Elektro-Firma wurde kurz nach der Übernahme durch einen neuen Eigentümer vom Dienstgeber gekündigt. Die Frau – die bereits 25 Jahre zuvor ihre Lehre im selben Betrieb absolviert hatte – wandte sich mit der Endabrechnung an die AK-Bezirksstelle, da ihr die zustehende Abfertigung als zu niedrig erschien. „Bei Überprüfung aller Unterlagen stellte sich zudem heraus, dass die Frau gehaltsmäßig falsch eingestuft war“, erinnerte sich Stangl. Aufgrund dieses Sachverhaltes interveniert die AK beim Dienstgeber, nach einigem Schriftverkehr und mehreren Telefonaten mit dem Rechtsanwalt des Unternehmens konnte die Sache geklärt werden: „Im Zuge einer Betriebsübernahme bleiben für die weiter beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtliche aus dem durchgehenden Arbeitsverhältnis erworbenen Ansprüche bestehen“, machte Stangl deutlich: „Im gegebenen Fall hätte die Frau gehaltsmäßig höher eingestuft werden müssen, was auch den Anspruch auf eine höhere Abfertigung bedeutet.“

Das erfreuliche Ende: Wegen der klaren Faktenlage lenkte das Unternehmen ohne Beiziehung des Gerichts ein und hat inzwischen im Zuge einer vereinbarten Ratenanzahlung den ausstehenden Differenzbetrag in Gesamthöhe von fast 11.000 Euro netto nachgezahlt.

Alles in allem haber NÖ-weit fast 153.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vorjahr die Hilfe der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz aufgesucht, „38,4 Millionen Euro wurden erkämpft“, merkte Horst Pammer, Vizepräsident der AKNÖ stolz an: „Ohne unserer Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen.“

Aufgrund der aktuellen Situation gewährt die Arbeiterkammer auch Unterstützung in Form eines Energiebonus’ mit maximal 200 Euro pro Haushalt.

Informationen, Richtlinien und Antrag unter noe.arbeiterkammer.at/energiebonus

Vertrauen auf starke Partner

