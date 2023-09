So wurden zwei Verkehrsunfälle auf der Südautobahn (A2) routinemäßig als Pkw-Bergungen abgearbeitet. Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich am SCS-Ring, bei welchem der Lenker eines Kleintransporters verletzt und mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt wurden an diesem Tag fünf Unfallfahrzeuge durch die Wiener Neudorfer Feuerwehrmitglieder geborgen.

