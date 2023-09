AMS Mödling: 2.094 offene Stellen für Bezirk gemeldet

„Wir nutzen die intensive Arbeitskräftenachfrage, um für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten“, betonte Geschäftsstellenleiter Wwerner Piringer. „Damit konnten wir die Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit fortsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 29,1 Prozent“. Derzeit sind 2.094 offene Stellen beim AMS Mödling gemeldet.

Die Anzahl der arbeitslosen Frauen hat sich geringfügig reduziert (-13 auf insgesamt 1.220), während bei Männern die Anzahl um 73 (auf 1.321) zugenommen hat. Bei älteren Personen ab 50 hat die Arbeitslosigkeit das Vorjahresniveau erreicht, insgesamt sind 1.079 über 50-Jährige vorgemerkt (-2). „Die Jugendarbeitslosigkeit befindet sich weiterhin auf dem niedrigen Niveau von 2022“, hat Piringer Positives zu vermelden: Insgesamt sind 171 Jugendliche arbeitslos vorgemerkt (+1).

In einigen Branchen wie beispielsweise im Großhandel (+40 bzw. 22,5 Prozent) und in der Gebäudebetreuung (+17 bzw. 16,7 Prozent) steigt die Arbeitslosigkeit etwas an. In weiteren wichtigen Branchen wie in der Warenproduktion (-25 bzw. -12,3 Prozent), in der Beherbergung und Gastronomie (-9 bzw. -4,8 Prozent sowie in der öffentlichen Verwaltung (-14 bzw. – 9,9 Prozent) stagniert bzw. sinkt die Arbeitslosigkeit leicht.

Weiterhin starke Arbeitskräftenachfrage

„Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen weiterhin nach Arbeitskräften“, weiß Piringer. Zwar sind Ende August um 4,6 Prozent (oder -101) weniger offene Stellen gemeldet als im Rekordjahr 2022, mit aktuell 2.094 freien Stellen sind aber weiterhin sehr viele Jobangebote vorhanden. Weiters steht ein Angebot von 77 sofort verfügbaren freie Lehrstellen zur Verfügung; derzeit sind insgesamt 86 Lehrstellensuchende vorgemerkt (+27).

„Im laufenden Jahr haben unsere Beraterinnen und Berater rund 18.500 Vermittlungsvorschläge gemacht, außerdem konnten insgesamt 3.032 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden“, erklärt Werner Piringer. Alles in allem konnten 5.501 freie Stellen besetzt werden - um 9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022.