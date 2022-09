Aktuelle Situation im Bezirk Mödling: 2.195 Jobs verfügbar

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Beschäftigungszahlen sind weiter im Aufwind, die Arbeitslosigkeit geht laufend zurück, das Stellenangebot beim Arbeitsmarktservice Mödling ist so hoch wie nie zuvor. Ende August waren inklusive Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 3.034 Personen auf Jobsuche, minus 22,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2.195 freie Stellen stehen zur Verfügung.

Schwerpunkt bei den Langzeitarbeitsen

AMS-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer bremst die Euphorie ein wenig: „28 Prozent der Jobsuchenden im Arbeitsmarktbezirk Mödling haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda.“ Wenngleich es auch diesbezüglich nicht so schlecht aussieht: 453 Langzeitarbeitslose sind derzeit vorgemerkt, um 57 Prozent weniger als im August 2021.

Alles in allem konnten heuer knapp über 5.000 freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden, berichtet Piringer, 3.134 Jobsuchende haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

Der Geschäftsstellenleiter hat eine weitere gute Nachricht parat: Mit 104 sofort verfügbaren Lehrstellen gibt es um 112 Prozent (+55) mehr offene Lehrstellen als vor der Corona-Krise im August 2019.

Landes-Offensive für Pflegeberufe

Zwei Wochen lang hatte man die Möglichkeit, sich im „Schaufenster Arbeitsmarkt“-Lokal in der Herzoggasse in Mödling über die Themen Aus- und Weiterbildung, berufliche Weiterentwicklung, berufliche Umorientierung oder Jobsuche in der Region beraten und informieren zu lassen. Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, sprach von einer erfolgreichen Initiative: „Nach der ersten Woche mussten wir die Kapazitäten aufstocken.“ Über 200 Personen nahmen das Angebot an, viele Fragen gab es zu Gesundheitsberufen, Kompetenzorientierung und beruflichen Weiterbildung.

„Das sind auch die Schwerpunkte des Landes Niederösterreichs in seiner Angebotslandschaft“, betonte Eichtinger in seinem Resümee. Denn laut einer Studie wird es in Niederösterreich bis 2030 etwa 9.500 zusätzliche Pflegekräfte brauchen. „Um diesen großen Mehrbedarf zu decken, packen wir von unterschiedlichen Seiten an.“

Federführend ist die MAG (Menschen und Arbeit GmbH).

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.