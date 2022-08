Bezirk Mödling: 2.211 freie Stellen zur Vergabe bereit

Werbung

Die Situation am Arbeitsmarkt im Bezirk Mödling entwickelt sich aus Sicht des Arbeitsmarktservice’ (AMS) Mödling weiterhin erfreulich. Was bleibt, sind Herausforderungen wie Inflation, Corona, Energieversorgung und Ukraine-Krieg für die zweite Jahreshälfte. Wirtschaftsforschungsinstitute haben daher ihre Wachstumsprognosen nach unten revidiert, lässt AMS Mödling-Bezirksstellenleiter Werner Piringer nicht unerwähnt.

Ende Juli waren in Mödling inklusive der Schulungsteilnehmer 2.982 Personen auf Jobsuche, um 24,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Deutlicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit

Zudem erfreulich: „Im Bezirk Mödling verzeichnen wir einen 33,5-prozentigen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit gegenüber Juli 2019.“ Aktuell sind 741 Personen ein Jahr oder länger arbeitslos vorgemerkt.

Piringer weiß: „Je länger Menschen ohne Erwerbstätigkeit sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt. Wir setzen auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit und werden Job- und Unterstützungsangebote weiter forcieren, um langzeitarbeitslose Kundinnen und Kunden bei der Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen.“ Alles in allem stehen dem Betreuerteam des AMS Mödling 2.211 freie Stellen (+34,3 Prozent zum Vorjahr) für die Vermittlung von Arbeitsuchenden zur Verfügung. Die bedeutendsten Zuwächse an offenen Stellen verzeichnen die Arbeitskräfteüberlassung (+39,4%), der Handel (+30,9%) sowie die Beherbergung und Gastronomie (+40,5%).

105 sofort verfügbare Lehrstellen

Auch am Lehrstellenmarkt schaut es aktuell hervorragend aus, merkt Piringer an: „Lehrstellensuchende stehen einem Überangebot an Lehrstellen gegenüber.“ Mit 105 sofort verfügbaren Lehrstellen gibt es im Bezirk Mödling um 46,7 Prozent mehr offene Lehrstellen (+49) als vor der Corona-Krise im Juli 2019. Aktuell sind insgesamt 63 Lehrstellensuchende beim AMS vorgemerkt.

