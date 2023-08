2.040 freie Stellen stehen zur Verfügung

Im Vergleich zum Juli 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 54 Personen oder 2,2% gestiegen. Gegenüber des Vorkrisenniveaus im Juli 2019 „verzeichnen wir aber einen deutlichen Rückgang von 726 Personen oder 22,5 Prozent“, hat AMS Mödling-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer die Zahlen parat. Ende Juli sind 2.500 Personen beim AMS Mödling arbeitslos vorgemerkt.

Kleiner Lichtblick: Die Langzeitarbeitslosigkeit geht im Bezirk Mödling deutlich zurück und konnte gegenüber Juli 2022 um 38,1 Prozent gesenkt werden. Fast 47 Prozent aller langzeitarbeitslosen Personen haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme, 83 Prozent sind älter als 50 Jahre. „Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt in jedem Fall ganz oben auf unserer Agenda“, gibt Piringer den Weg vor.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Alter und Branche

Bei Frauen (+1) und bei Männern (+53) ist die Arbeitslosigkeit geringfügig gestiegen, auch bei Jugendlichen (+10) und bei Personen im Haupterwerbsalter (+83) war ein Anstieg zu verzeichnen. Ältere Personen ab 50 (-39) weisen weiterhin einen Rückgang (Juli) auf. In vielen maßgebenden Branchen wie in der Warenproduktion, in der Beherbergung und Gastronomie sowie bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ist die Arbeitslosigkeit geringfügig gesunken, ein leichter Anstieg war im Handel und in der Arbeitskräfteüberlassung zu verzeichnen.

Weiter starke Arbeitskräftenachfrage

Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen nach wie vor händeringend Arbeitskräfte. Zwar sind Ende Juli 171 weniger offene Stellen gemeldet als im Rekordjahr 2022, mit aktuell 2.040 freien Stellen sind aber weiterhin sehr viele Jobangebote vorhanden. Im Arbeitsmarktbezirk Mödling steht ein Angebot von 81 sofort verfügbaren freien Lehrstellen 79 Lehrstellensuchenden gegenüber.

„Heuer konnten bereits knapp 4.900 Stellen mit einer geeigneten Arbeitskraft besetzt werden, das sind um 588 oder 13,7 Prozent mehr als im Vorjahr“, ließ Piringer nicht unerwähnt. „Außerdem konnten 2.728 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.“