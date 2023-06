Fast 2.000 Stellen sind unbesetzt

Ende Mai sind inklusive Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 2.934 Personen beim AMS Mödling arbeitslos vorgemerkt. Um 34 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das Arbeitsmarktservice Mödling bietet persönlich, telefonisch oder online Berufs- und Bildungsberatungen an. „Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden“, weiß Geschäftsstellenleiter Werner Piringer. „Heuer haben bereits 2.142 Kundinnen und Kunden ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet. Außerdem konnten durch den besonderen Schwerpunkt bereits 46 Jobsuchende mit einer passenden Fachausbildung starten.“

Im Einzelhandel (-10,2%), in der Warenproduktion (-10%) fällt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. In weiteren wichtigen Branchen wie in der Beherbergung und Gastronomie (+1,7%) und in der Arbeitskräfteüberlassung (+6%) stagniert bzw. steigt die Arbeitslosigkeit wieder etwas an. „Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen weiterhin nach Arbeitskräften“, sagt Piringer. Ende Mai sind mit 1.989 freien Stellen geringfügig mehr gemeldet als vor einem Jahr. Weiterhin stark ist auch die Nachfrage der Unternehmen nach Lehrlingen. Insgesamt stehen aktuell 51 sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden ein Überangebot an 96 sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber.

„Heuer konnten wir bereits 3.622 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzen“, berichtet Piringer - um 588 oder 19,4% mehr als im Vorjahr. Das AMS-Mödling-Team hat alleine heuer 22.400 Vermittlungsvorschläge unterbreitet, 2.142 Jobsuchende haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.