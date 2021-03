Weiterhin keine guten Nachrichten aus der Arbeitsmarktservice-Geschäftsstelle am Bahnhofplatz: „Die Arbeitslosigkeit bleibt auf hohem Niveau“, machte Werner Piringer einmal mehr deutlich. Der AMS-Bezirkschef untermauert diese Aussage mit den aktuellen Zahlen: Demnach waren Ende Februar 4.997 Menschen (inklusive Schulungsteilnehmer) ohne Job. Um 890 oder 21,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Nach Branchen gesehen gab es die stärksten Zuwächse in der Beherbergung und Gastronomie (+149 oder 50,2 Prozent), im Großhandel (+70 oder 25,5 Prozent) sowie in der Warenherstellung (+76 oder 26,6 Prozent).

Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt im Bezirk Mödling schlägt sich auch im Stellenmarkt nieder. Die Betriebe haben im Februar 470 freie Stellen zur Besetzung gemeldet, um 26,9 Prozent weniger als im Februar 2020. Insgesamt stehen dem AMS Mödling 1.019 freie Stellen (-18,4 Prozent) und 68 offene Lehrstellen (-16 Prozent) für die Vermittlung von Arbeit- und Lehrstellensuchenden zur Verfügung.

Piringer und sein Team geben nicht auf: „Mit der Corona-Joboffensive wollen wir arbeitslosen Kundinnen und Kunden bei der Aus- und Weiterbildung in zukunftsträchtigen Berufen und im betriebsnahen Bereich unterstützen, um die Arbeitslosigkeit nachhaltig zu reduzieren.“

SPÖ-Initiative: Gespräch mit der ÖVP gesucht

Geht es nach der SPÖ, könnten mit der Initiative „Aktion 40.000“ bis zu 500 neue Arbeitsplätze im Bezirk Mödling geschaffen werden. Landtagsabgeordneter Hannes Weninger und Robert Weber, Obmann des Bezirksverbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter, wollen mit einem Konzept punkten, das eine zweijährige Beschäftigung Arbeitsloser bei Gemeinden oder gemeinnützigen sozialen Vereinen vorsieht. Und das im ersten Jahr zu 100, danach ein halbes Jahr zu 75 Prozent und die restliche Zeit mit 50 Prozent vom Bund gefördert werden soll.

„Beratungsstellen, Hilfsorganisationen und Gemeinden brauchen dringend Personal, um die zunehmenden Herausforderungen bewältigen zu können. Es geht aber auch um Unterstützungsleistungen für pflegebedürftige Menschen bis hin zu dringend notwendigen Assistenzleistungen in Kindergärten und Schulen“, nennt Weninger Beispiele. Um das Projekt „nicht am parteipolitischen Hick-Hack scheitern zu lassen“, will man mit den ÖVP-Pendants Martin Schuster und Ferdinand Köck das Gespräch und Bündnispartner suchen.