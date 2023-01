Bezirk Mödling: Rekord bei Jobangeboten

Die gute Nachricht: Im Laufe des Vorjahres hat sich der Arbeitsmarkt im Bezirk Mödling „trotz schwieriger werdender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zum Ende des Jahres gut entwickelt“, berichtet AMS Mödling-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 3.383 Personen auf Jobsuche, 15,4 Prozent weniger als 2021, 19,5 Prozent weniger als 2019.

Nach Altersgruppen gab es bei Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 49) Ende Dezember im Jahresvergleich einen Rückgang um 10,3 Prozent (auf 1.191 Personen), bei Älteren (50plus) einen Rückgang von 16,8 Prozent (auf 1.229 Personen), auch bei Jugendlichen (bis 25) reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 16,7 Prozent auf insgesamt 150 Personen.

Derzeit gelten 376 Personen beim AMS Mödling als langzeitarbeitslos, gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ein Minus um satte 55,3 Prozent (-466 Personen).

Gute Zeiten auch für Lehrstellensuchende

„Die Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften“, macht Piringer deutlich. „Ende Dezember sind mit 1.820 freien Stellen um 76 Prozent mehr als vor der Krise im Jahr 2019 gemeldet. Ein so hohes Stellenangebot wie in den letzten Monaten hat es im Bezirk Mödling noch nie gegeben.“ Lehrstellensuchende stehen weiterhin einem Überangebot an Lehrstellen gegenüber. 74 sind im Bezirk Mödling sofort verfügbar.

Ein Ausblick: „2023 wird weiterhin von einer kräftigen Arbeitskräftenachfrage geprägt sein“, ist Piringer überzeugt: „Neben intensiver Vermittlungsarbeit steht daher die Fachkräftequalifizierung ganz oben auf unserer Agenda des AMS.“

