„BigSee Award 2023“ geht an Bahnhof Achau

Die Jury hat sich unter anderem aufgrund des innovativen Konzepts, der Nachhaltigkeit und des sensiblen Umgangs mit der umgebenden Landschaft und der Funktionalität für das ÖBB Projekt entschieden. Eingereicht hat es das von den ÖBB beauftragte Architekturbüro Ostertag Architects. Der modernisierte Bahnhof Achau ist Teil der Pottendorfer Linie, die wir aktuell zweigleisig ausbauen.

Auffallend und trotzdem harmonisch

Der BigSee Award zeichnet exemplarisch spannende Bauprojekte aus der Region Südosteuropa aus – „See“ steht dabei für South East Europe. Der Bahnhof Achau fügt sich trotz seiner Hochlage harmonisch in das Ortsbild ein. Er ist geprägt von der einladenden Verknüpfung einer Vielzahl an Mobilitätsformen samt einer Unterführung für den Rad- und Fußverkehr, die zugleich Gemeindeteile verbindet und Bahnsteige erschließt. Die roséfarbenen Sichtbetonfassaden und die Integration des Baukörpers in die umgebende Landschaft steht als weiteres Beispiel für eine neue Architektur von Infrastrukturbauten.

ÖBB-Projektleiter Thomas Schöfmann betont: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es ist großartig, dass der Bahnhof und damit die ÖBB internationale Anerkennung erhalten. Das bedeutet auch Anerkennung für unsere Leistung und die aller Projektbeteiligten.“

Hell, freundlich, modern: So präsentiert sich die Fußgängerunterführung des Achauer Bahnhofs. Foto: ÖBB, Michael Fritscher

