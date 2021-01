Die Projektplanungen im „Obstgarten“, dem Areal der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule in der Gartengasse, gehen weiter. Zusätzlich zum Generationenhaus, für das bereits die Baurechtsverträge mit dem Bauträger WET unterzeichnet wurden, sollen auf dem Grundstück, das im Besitz der Gemeinde steht, ein neues Gemeindezentrum und Wohnraum für junge Gumpoldskirchner entstehen.

Bereits seit Ende 2020 läuft dazu ein von Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer, ÖVP, geleiteter Arbeitskreis, in dem Vertreter aller Parteien sowie ein Architekt involviert sind.

Das Projekt „Junges Wohnen“, das von der Opposition im Herbst in das Gesamtpaket Generationenhaus hineinverhandelt wurde, soll aus insgesamt 10 Wohnungen mit maximal 60 m 2 bestehen. „Vier Wohnungen bauen wir in das freistehende Haus am Areal, das die Gemeinde angekauft hat, hinein“, erklärt Vöhringer. Weitere sechs Wohnungen kommen in einen sogenannten Bürowürfel, der gemischt genutzt werden soll: „Das alte Lehrerhaus wird abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt, in dem auch unser Kulturbüro, die Mobile Jugendarbeit und das Gemeindearchiv untergebracht werden.“ Außerdem soll es Raum für Projektarbeiten und Nachhilfe für Schüler geben.

Umsetzung geschieht „mit Volldampf“

Vöhringer will die Umsetzung all dieser Projekte „mit Volldampf abarbeiten: Die gesamte Gemeindeverwaltung soll noch in dieser Legislaturperiode in das neue Zentrum übersiedeln.“ Die rechtliche Rahmenkonstruktion soll – wie schon beim Generationenhaus – ein Baurechtsvertrag mit einem Mietmodell bilden: „Alle Gebäude sollen von einem Bauträger als privatem Partner errichtet und dann von der Gemeinde zurückgemietet werden.“ Gespräche mit Interessenten seien im Laufen. Auch der Gestaltungsbeirat des Landes NÖ wird konsultiert, dort gibt es Gespräche über Förderungen und Zuschüsse.

Der Auszug aus dem historischen Rathaus ist laut Vöhringer notwendig, der Raum werde knapp. Und „aufgrund des Denkmalschutzes ist es unmöglich, das alte Gebäude aus dem 16. Jahrhundert barrierefrei zu gestalten“.