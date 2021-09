Seit 1990 gibt es das Sozialprojekt „ARGE Chance“, seit 2007 den „Öko-Garten“ in der Guntramsdorfer Straße. Beim Sommerfest am Freitag machte ARGE-Geschäftsführer Günther Rieck deutlich, dass man jene Personen, die sich auf einem so genannten „Transitplatz“ befinden, wertschätzend in die Arbeitswelt einzugliedern versuche. Beim Öko-Garten-Projekt gehe es „um das Produzieren und Verkaufen, nicht um reine Beschäftigungen nur um der Beschäftigung Willen“. Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, „ein tolles Projekt und eine Arbeit, die Geschmack hinterlässt“.



Sven Hergovich, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice’ NÖ, hatte zwei gute Nachrichten parat: „Die weitere Finanzierung des Projekts ist gesichert. Und es gibt einen Abgang. Im positiven Sinn. Es ist wieder gelungen, eine Person in die Arbeitswelt einzugliedern.“ Man unterstütze die „ARGE Chance“ „nicht um der Zahlen Willen, sondern, sondern weil es um Personen geht“, betonte Hergovich.

Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, atmete auf: „Die Budgetverhandlungen sind Corona-bedingt sehr schwierig, es ist aber gelungen, auch die Landesförderung zu sichern.“ Die ARGE Chance sei „ein Modellprojekt. Die extreme individuelle Unterstützung jedes einzelnen Klienten, bis er auf einen Arbeitsplatz kommt, ist ein Gewinn.“