Ein Hauch von Woodstock

Das Sommerkonzert in der Jubiläumshalle Biedermannsdorf stand unter dem Zeichen von Love, Peace und Flower Power. Mit „All you need is Sunshine“ begeisterte der Chor unter der Leitung des erst 26-jährigen Simeon Ohlsen das Publikum. Die Bandbegleitung mit Cello, Klavier und Percussion gab den Songs noch zusätzlichen Schwung und Rhythmus.

Mit viel Flower-Power und im Hippie-Look führten die beiden Moderatorinnen Sonja Burghard und Perdita Rabitsch die Gäste im Publikum in „ihre“ Vergangenheit: Der Bogen reichte von sehr persönlichen Erlebnissen wie „Vollgas im VW-Bus nach Lignano“ bis zu Wissenswertem zur Entstehung vieler Stücke. Die Aufbruchstimmung der 60er und 70er wurde mit Texten in Erinnerung gerufen, die immer noch aktuell sind. Melodien von Beatles, Elvis, ABBA und als spezielles Highlight „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

Obmann Robert Hüttinger dankte allen, die zum Gelingen dieses besonderen Abends beigetragen hatten, auch Alex Cachée, Leiter der Stadtmusik Baden, saß im Publikum, denn viele der ArtEnsemble-Sängerinnen und -Sänger hatten bei seinem Jubiläumskonzert „Carmina Burana“ mitgewirkt.

ArtEnsemble, der gemischte Chor in Biedermannsdorf mit aktuell 25 Sängerinnen und Sängern, wurde 1992 gegründet. Gesungen wird Klassik, Pop, zeitgenössische Musik und „alles, was schön klingt und Spaß macht“. Die Chorproben finden dienstags von 19.30 bis 21.30 in der Jubiläumshalle Biedermannsdorf statt. Wer Lust hat, mitzusingen, ist herzlich willkommen. Infos: 0664 827 85 64 oder obmann@artensemble.at

www.artensemble.at.