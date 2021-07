Gemeinderat Mödling: Keine Chance für Initiativantrag .

Die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern beschäftigt den Mödlinger Gemeinderat sei Monaten, mehrere Dringlichkeitsanträgen verfehlten ihre Wirkung. Nunmehr hat Klemens Bilzer vom Projekt „Solidarische Auslage in Mödling“ einen Antrag initiiert, wonach sich Mödling zur Aufnahme von Flüchtlinge bekennen soll. 362 Personen haben unterschrieben, der Initiativantrag musste demnach auf die Tagesordnung und in der aktuellen Sitzung am Freitagabend behandelt werden.