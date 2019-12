3.500 Euro gehen damit an die „Lebenshilfe“ in Mödling. „Eine Ballerina ist wunderschön, anmutig und diszipliniert. Doch hinter diesem zarten Wesen steckt eine Frau voller Power, die sich ihrem Körper und der Bewegung ganz und gar hingibt“, erklärt die ehemalige Ballettschülerin ihre Vorliebe für Ballerinas.

Große Herausforderungen stehen für die Künstlerin auf dem Programm: Im kommenden Jahr werden ihre Werke in Berlin, Zürich und in Innsbruck in der „Galerie Artinnovation“ und sogar in New York anlässlich einer Andy Warhol-Ausstellung zu sehen sein.

Unter anderem gratulierten Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP, Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, Bernhard Hatter von der Lebenshilfe und Boxer Marcos Nader, Mitwirkender der kommenden Dancingstar-Staffel.