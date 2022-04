12 Mio. Euro werden in Hotelprojekt in Wiener Neudorf investiert

Werbung

Die Eröffnung soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Beherbergt werden können Gäste nach Angaben vom Freitag dann in insgesamt 104 Zimmern auf fünf Geschoßen.

Errichter des Objekts ist die Wiener Mamma Group mit ihrer Tochtergesellschaft IZ Landmark Wiener Neudorf GmbH & Co KG. Mit der französischen Gruppe B&B Hotels sei ein Betreibervertrag bis 2043 abgeschlossen worden, hieß es in einer Aussendung. Niederösterreichs Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) bezeichnete das Projekt als wichtigen Impulsgeber für den Wirtschaftspark und die gesamte Region. Das Hotel werde den "Wirtschaftstourismus in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas zusätzlich befeuern".

