100 Mitarbeiter für „Silicon Valley“ in Brunn am Gebirge gesucht

Nur ein einziges Produkt wird am Firmenstandort in der Wolfholzgasse 18 hergestellt, das aber mit absoluter Präzision: der „Elektronen-Multistrahl-Maskenschreiber“, einem hochkomplexen Gerät, welches zur Produktion von Masken verwendet wird. Diese Masken haben mit "FFP 2" nichts zu tun, sondern spielen in der Halbleiter-Chipproduktion eine wichtige Rolle, da damit das Chipdesign auf den Wafer (Silizium-Platte) übertragen wird.

„Unsere Kunden sind weltweit führende Chiphersteller“, merkt Finanz- und Marketingleiterin Karin Schuster nicht ohne Stolz an: „Mit unserer Technologie haben wir ein weltweites Alleinstellungsmerkmal, da nur unsere Geräte Masken für den fünf Nanometer großen Technologieknoten und darunter in wirtschaftlicher Zeit produzieren können.“ Zur Verdeutlichung: ein Nanometer = ein Millionstel Millimeter.

Dieses Alleinstellungsmerkmal des Hightech-Unternehmens ist auch für den Laien erkennbar. Während die Konkurrenz mit nur einem einzigen Strahl "schreibt", so sind es bei "IMS Nanofabrication" 262.000. Und es wird mit Hochdruck an einer weiteren Steigerung mit bis zu 500.000 Strahlen gearbeitet, lässt Schuster nicht unerwähnt.

Während das Unternehmen 2017 noch 184 Mitarbeiter zählte, stieg die Zahl im Vorjahr bereits auf 465. Derzeit warten unternehmensweit an die 100 Stellen mit den unterschiedlichsten Qualifikationen auf ihre Besetzung. Die Schwerpunktbereiche sind Produktion, Logistik und IT, gesucht werden HTL-Absolventen, diplomierte oder promovierte Physiker, Techniker und Mitarbeiter im kaufmännisch/administrativen Bereich.

Zukunftschancen in Griffweite

Am Standort Wolfholzgasse befindet sich der "Reinraum", das „Herz des Unternehmens“, in dem die Einzelteile vermessen, getestet und assembliert werden. Zudem sind hier seit dem Sommer auch die Elektronikproduktion und das Hauptlager untergebracht.

Am Rennweg in Brunn am Gebirge erfolgt die Elektronik-Rack-Produktion, in Wien sind die Softwareentwicklung und ein Teil der R&D untergebracht. Internationale Standorte befinden sich in Korea und Taiwan. Ebendort befindet sich aktuell auch der größte Kunde, erklärte Schuster. Der Umsatz 2020 betrug 335 Millionen Euro.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zeigte sich beeindruckt: „Wir können stolz sein, dass Vorzeigeunternehmen dieses Kalibers in Brunn am Gebirge ansässig sind. Qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in unserem Heimatort sowie beachtliche berufliche Zukunftschancen für unsere Bürgerinnen und Bürger sind hiermit in Griffweite.“

