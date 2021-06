Im Jahre 2017 kündigte Kinderärztin Ursula Valazza ihren Vertrag mit der damaligen Gebietskrankenkasse, heute Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), um in ihrer Praxis als Wahlärztin und für kleinere Kassen zu arbeiten.

Seit dem ist die Kassenstelle vakant, in der Stadt Mödling gibt es keinen Kinderarzt mehr, der einen Vertrag mit der ÖGK hat. Die Planstellen in den beiden Nachbargemeinden Maria Enzersdorf und Wiener Neudorf sind besetzt.

Barbara Mann von der Österreichischen Gesundheitskassa sagt dazu: „Die ÖGK hat die Zahl der Planstellen im Fachbereich Kinder- und Jugendheilkunde in den letzten Jahren ausgeweitet. Mit österreichweit rund 300 Kassenplanstellen in diesem Fachbereich gibt es so viele Stellen wie noch nie zuvor. Wir sehen allerdings, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um frei werdende Kassenstellen abnimmt und wir manchmal Stellen mehrfach ausschreiben müssen, bis sich eine Medizinerin bzw. ein Mediziner für die Planstelle findet.“

Der Kinderärztemangel beginne schon in der Ausbildungsphase der Mediziner, weil zuwenig Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen würden. shutter-stock/granata 68, shutter-stock/granata 68

Die Hauptgründe für diese Nachbesetzungsschwierigkeiten würden nicht zuletzt in der universitären Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner liegen, wo Ausbildungsplätze zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Kinderheilkunde nur sehr schwer zu bekommen wären. Der ÖGK sei sehr daran gelegen, die Versorgung für Kinder und Jugendliche sicherzustellen. Auch wären die Kassenverträge attraktiver gestaltet worden und „mehr an die Lebensrealität der Ärzte angepasst“. Das gelte auch und besonders für den Fachbereich Kinder- und Jugendmedizin. Mann betont: „Auch was die Honorierungen betrifft, haben wir vieles ermöglicht. Durch überdurchschnittliche Tarifanhebungen und gezielte Strukturmaßnahmen gelang es uns, besonders die Kinderheilkunde finanziell außergewöhnlich aufzuwerten.“

Die ÖGK hoffe immer noch auf Bewerber für Mödling, arbeite jedoch an einer alternativen Lösung. Mann erklärt: „Zur Sicherstellung der kinderärztlichen Versorgung im Bezirk soll am Standort des Landeskrankenhauses Mödling eine zusätzliche Kinderversorgung aufgebaut werden, um so den niedergelassenen Bereich bis zur Wiederbesetzung der Planstelle zu entlasten. Eine dementsprechende Kooperationsvereinbarung soll in Kürze abgeschlossen werden.“

Gudrun Wittmann, Sprecherin des Thermenklinikums Baden-Mödling erklärt: „Die NÖ Landesgesundheitsagentur steht mit der ÖGK in finalen Vertragsgesprächen über eine neue Versorgungsform in der Kinder- und Jugendheilkunde. Dabei soll, solange die seit mehreren Jahren unbesetzte Kassenordination nicht besetzt werden kann, diese neue Versorgungsform im Landesklinikum etabliert werden. Das Leistungsangebot im Rahmen der dafür definierten Öffnungszeiten entspricht dem einer Kinderärztlichen Kassenordination. Der Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Primar Universitätsdozent Erwin Hauser und sein Team befinden sich bereits in der Vorbereitungsphase dieses innovativen Projektes, die finale Umsetzung ist aus derzeitiger Sicht für Herbst 2021 geplant.“