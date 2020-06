Weil er von Dezember 2018 bis August 2019 mehrfach Cannabis aus Tschechien importiert und in Österreich gewinnbringend verkauft haben soll, stand ein 22-Jähriger vor Gericht.

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig, gab aber an, dass er das Cannabis immer in Wien bei einem Dealer geholt hätte. Auf die Frage des Richters, was er denn öfter in Tschechien gemacht habe, antwortete er: „Ich war auf Partys oder Festivals.“ Dort habe er zwar Cannabis konsumiert, dieses aber immer „vor der Heimreise aufgebraucht“ und nie über die Grenze gebracht.

Seinen „Kunden“ habe er erklärt, dass das Cannabis aus Tschechien stamme, er selbst habe es aber immer in Wien gekauft. Der junge Mann dürfte rund 500 Gramm verkauft und dabei rund 3.000 Euro Umsatz gemacht haben. Er wurde wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift zu fünf Monaten bedingt verurteilt, 1.500 Euro von seinem „Umsatz“ sowie das sichergestellte Suchtgift wurden für verfallen erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.