14.000 Euro zu viel: Aufregung um drittes Gehalt von Gemeinderätin

ÖVP-Parteiobmann hat neuerlich Ungereimtheit bei Bezügen von SPÖ Mandataren an die Öffentlichkeit gebracht. Erst vergangenes Jahr wurde festgestellt, dass SPÖ-Bürgermeister Andreas Linhart jahrelang auch ein Gehalt als Obmann des Musikschulverband bezogen hat. Das Bezügebegrenzungsgesetz (BezBegrBVG) sieht vor, dass öffentlich Bedienstete in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern lediglich zwei Gehälter beziehen dürfen. Linhart zahlte knapp über 60.000 Euro zurück.

Durch weitere Prüfungen wurde nun auch festgestellt, dass SPÖ-Gemeinderätin Ulrike Schuster jahrelang ein drittes Gehalt bezogen hat - als Gemeindebedienstete in Wien, Obfrau der Mittelschulgemeinde und Gemeinderätin. Es geht um etwa 14.000 Euro.

Schuster rechtfertigt sich so: „Ich wurde als Gemeinderätin vor drei Jahren von allen Mitgliedern des Mittelschulverbands, in dem viele Parteien vertreten sind, einstimmig zur Obfrau gewählt. Gleichzeitig wurde die Höhe der Aufwandsentschädigung für diese zeitaufwendige Tätigkeit ebenfalls einstimmig beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon Jahrzehnte Krankenschwester in einem Wiener Spital. Mir war das Bezügebegrenzungsgesetz - und ich denke auch den Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium - nicht bekannt.“

Schuster hat das Geld allerdings nicht an die Gemeinde rücküberwiesen, sondern sich an das Landesverwaltungsgericht gewendet. Dieses stellte nunmehr fest, dass das Geld zu Unrecht bezogen wurde und die Gemeinde die 14.000 Euro zurückfordern kann, aber nicht muss. „Klarstellen möchte ich, dass ich beim Landesverwaltungsgericht nicht abgeblitzt bin. Sondern im Gegenteil: das Landesverwaltungsgericht hat ganz eindeutig feststellt, dass die bisher bezogenen Bezüge nicht zurückzuzahlen sind, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gibt“, betonte Schuster.

In der Gemeindevorstandssitzung wurde mit den Stimmen von SPÖ und NEOS beschlossen, diese Forderung nicht aufzustellen und somit auf das Geld zu verzichten. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, erklärte, dass es „im Vergleich zu anderen Bundesländern in Niederösterreich keine eindeutige Rechtsgrundlage für eine Rückforderung gibt. Der Gang zum Höchstgericht wäre daher aussichtslos“. Weiters argumentiert der Ortschef, dass „allein die Anwaltskosten die zu unrechtbezogene Summe übersteigen würde, eine Klage also mehr kosten als bringen würde“.

Die Opposition jedenfalls tobt. Prosenbauer hält es für „moralisch bedenklich, dass sich Ulrike Schuster weigert, das Geld zurückzuzahlen“, Mario Rosensteiner, WIR, möchte einen neuerlichen Antrag im nächsten Prüfungsausschuss stellen. Schuster ist jedenfalls „entzürnt über das Vorgehen der ÖVP“ und empfindet es als „unfair, dass das Bezügebegrenzungsgesetz arbeitende Menschen ungleich behandelt“. Sie werde sich jedenfalls „weiterhin für meine Heimatgemeinde engagieren“.