Mödling: Bäume im Hitzestress

Forststadtrat Leo Lindebner, ÖVP, hat es zu oft miterleben müssen: Frisch gepflanzte Bäume in der Stadt, die noch bevor sie zu einem stattlichen Stadtbaum heranwachsen konnten, wieder verdorrt sind. „Und das in einer außergewöhnlich hohen Anzahl“, sagt Lindebner, dem es große Sorgen bereitet, „dass es rund 150 Bäume nicht geschafft haben. Ein Hauptgrund dafür ist der Klimawandel“, weiß der Forststadtrat.

Denn gerade die Anwachsphase der Jungbäume sei heikel, „gerade in dieser benötigen sie viel Wasser. Wir haben viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, die unseren Mitarbeitern der Stadtgärtnerei helfen und die Bäume vor ihrer Haustüre gießen. Wir begrüßen das sehr und freuen uns über jede Unterstützung“, betont Lindebner. Routinemäßig gieße die Stadtgärtnerei alle Bäume, doch der Aufwand sei sehr groß, „wir freuen uns über jede und jeden, der selbst gießt“, sagt der Forststadtrat.

Der Trockenstress und die Austrocknung des Bodensubstrats sei in verbautem Gebiet der Hauptgrund, warum Bäume nicht alt werden. Gorana Rampazzo-Todorovic, Leiterin der Stadtgärtnerei fügt hinzu: „Dazu kommt noch, dass die kalkhaltigen Böden wie wir sie hier in Mödling haben, sich nur sehr, sehr langsam erneuern. Heißer wird es nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern weil in der Stadt viele Flächen versiegelt sind. Im Winter setzt Streusalz den Bäumen zu, und wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt, dann fällt die nächtliche Abkühlung für die Bäume weg.“ Darunter würden sie besonders leiden, denn dann können die Bäume ihre Atemorgane nicht öffnen - und tagsüber bei den gegenwärtigen Temperaturen sowieso nicht.

Versiegelte Flächen wieder aufzumachen sei möglich - dauere aber Jahrzehnte, bis ein Erfolg festzustellen sei. Die Hitze schade auch den Mikroorganismen im Boden, deshalb sei die Bepflanzung der Baumscheiben so wichtig. Im eigenen Garten rät Lindebner „zum Mulchen. Es ist wichtig, Gras- und Strauchschnitt in den Boden einzubringen“. Generell gehe die Stadtgärtnerei auf öffentlichen Flächen dazu über, aufwendig zu pflegende Sommerblumenrabatt auf pflegeleichtere Staudenbeete umzustellen. Dass der Widerstand in der Bevölkerung groß ist - täglich kommen Beschwerde E-Mails - sei schwer nachzuvollziehen. „Die Bewirtschaftung wird einfacher, die Flächen sind ökologisch wertvoll und locken Insekten, Vögel, Eichkätzchen und Igel an“.