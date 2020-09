Bis Samstag, 19. September, läuft eine von Ortschef Robert Weber, SPÖ, initiierte Bürgerbefragung zum Projekt „Dorf- und Stadterneuerung“. Dem Bürgermeister geht es darum, „wichtige Weichenstellungen vorzubereiten und auf der Grundlage der Wünsche und Anregungen der Bürger unseren gemeinsamen Lebensraum zu gestalten und fit für die kommenden Generationen zu machen“. Die Befragung erfolgt anonym, wird durch die NÖ Regional GmbH im Rahmen des Projektes der NÖ Dorf- und Stadterneuerung durchgeführt und wurde im Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Drei Bereiche definiert

Als politische Schwerpunkte wurden drei Bereiche definiert: „Bürgerbeteiligung & Kommunikation“, „Umwelt und Wohlfühlen“ sowie „Jugend & Soziales“.

Weber will das soziale Miteinander in den Vordergrund rücken: „Mir geht es darum, dass unser liebens- und lebenswerter Ort auch in Zukunft lebendig und zukunftsfähig ist, Raum für Entwicklung für alle Generationen bietet und ein Ort bleibt, wo Verwaltung, Politik und Bürger gemeinsam die Ärmel hochkrempeln.“

Vizebürgermeister Niki Brenner, SPÖ, ist wichtig, dass es rund um das Projekt viele Aktionen und Angebote geben wird: „Es ist beispielsweise geplant, allen Gastronomen und Unternehmen virtuelle Präsentationen ihres Betriebes zu ermöglichen.“

Die neu geschaffene Internetplattform soll in den kommenden Jahren als Kommunikationsplattform zwischen Verwaltung, Politik und Bürgen dienen.

Die Ergebnisse der Befragung sollen noch heuer bei einem Bürgerforum präsentiert und öffentlich diskutiert werden. Die Homepage nutzt der Bürgermeister einstweilen auch dazu, eine Art Leistungsschau bislang durchgeführter Projekte abzuhalten sowie seine Visionen und langfristigen Projektideen darzustellen.

www.gtdf2030.at