Die Mödlinger Wirtschaft hat im Rahmen der „Langen Bunten Einkaufsnacht“ nach dem Lockdown wieder Flagge gezeigt. Die belebten Straßen seien der Beweis dafür gewesen, dass „die Leute raus wollen, Menschen treffen und in der Stadt flanieren und einkaufen wollen“, war Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, auch in seiner Funktion als Obmann des Stadtmarketingvereins (=Organisator) überzeugt.

Den besten Beweis für den Erfolg der Einkaufsnacht habe das Glücksrad am Schrannenplatz geliefert, wo über 400 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von knapp 9.000 Euro abgegeben wurden. Da aber etwa die Hälfte der Glücksrad-Dreher die Rechnung für einen etwaigen Umtausch wieder mitnahm, geht Zaunbauer davon aus, dass „wir von einem Gesamtwarenwert von weit über 15.000 Euro sprechen“.

SPÖ ortet noch wenig Lust auf Shoppen

Auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Hannes Weninger hat gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, den Termin nicht ausgelassen. Sein Fazit fiel nicht so rosig aus, er habe nichts von einem Ansturm gemerkt. „Bei Gesprächen werden einem die persönlichen Schicksale offenbart, die hinter den Zahlen stecken, die wir regelmäßig den Medien entnehmen: Leute, die ihre Jobs verloren haben und finanziell den Gürtel enger schnallen müssen. Paare, wo sich einer oder sogar beide in Kurzarbeit befinden und sich Sorgen machen, wie es im Herbst weitergeht. Dass man da nicht zum Shoppen aufgelegt ist, ist verständlich.“

SPÖ Auch Hannes Weninger – hier mit Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler – drehte am Glücksrad und fand kritische Worte zur Corona-Situation aus Sicht der Unternehmer.

Es brauche „endlich Gerechtigkeit und echte Hilfe“ – unter anderem für Familien, Unternehmer, die Gastronomie, die Wirtschaft, machte Weninger deutlich.

In einem gibt Zaunbauer Weninger recht: „Die Unterstützungsgelder sollten rascher und unbürokratischer fließen. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sind aber stets aktiv geblieben und suchen eigenständig nach Lösungen – sie unternehmen eben etwas, im wahrsten Sinn des Wortes.“ Sie bräuchten jetzt vor allem Kunden. „Und die versuchen wir mit frequenzsteigernden Veranstaltungen in die Stadt zu holen“, ergänzte Zaunbauer.

Die Nachfrage nach Lokalen reißt nicht ab

Er selbst sei „durch und durch Optimist und sehe stets das halb volle Glas. Daher hat für mich Mödling nach dem Lockdown jetzt die einmalige Chance, beim Hochfahren gegenüber überladenen Einkaufstempeln und emotionslosen Onlineplattformen die Nase vorne zu haben“. Dass Mödling für Unternehmerinnen und Unternehmer attraktiv ist, beweisen die vielen Neuzugänge. „So eröffnet bald ein Delikatessenhandel am Deutsch-Platz, ein ,Bares-für-Rares’-Geschäft kommt in die Fleischgasse, das ehemalige ,Vinzent’ hinter dem Rathaus wird als Pop-up-Shop geplant und der Vertrag in der ehemaligen ,Schnabulerie’ ist auch schon unterschrieben“, weiß der Stadtrat: „Wir haben mehr Nachfrage als Leerstand, aber manchmal scheitert es an der falschen Geschäftsgröße oder der Pachthöhe.“

Was die Einkaufsnacht betrifft, habe sich der Stadtmarketingverein jedenfalls „auf weitreichenden Wunsch der Mödlinger Kaufmannschaft entschlossen, eine Wiederholung am Freitag, 3. Juli anzusetzen und sich anlässlich des Schulschlusses einiges speziell für Schülerinnen & Schüler zu überlegen“, merkte Zaunbauer erfreut an.