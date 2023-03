22. Franz Schmidt-Musiktage eröffnet

Der Abend begann mit keiner guten Nachricht. Oboistin Claudia Kefer-Gindlhumer, Gattin des Flötisten Rudolf Gindlhumer, war unfallbedingt ausgefallen, dankenswerterweise war Sebastian Sima eingesprungen. Weitere Mitwirkende waren Florian Mühlberger (Klarinette), Michael Zottl (Fagott), Reinhard Zmölnig (Horn) und Karl Eichinger (Klavier). Kompositionen von Antonio Vivaldi, Franz Schmidt, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Francis Poulenc wurden in verschiedenen Formationen vom Trio bis zum Sextett bravourös dargebracht. Abwechslung war durch diese musikalische Reise durch einige Jahrhunderte garantiert und mit viel Beifall samt zweier Zugaben bedacht.

Ein gelungener Einstieg in die neuen Musiktage, die bereits am 5. März um 18 Uhr mit Agnes Wolf am Klavier und Ingrid Wendl fortgesetzt wird.

Zur Person

Franz Schmidt (1874 bis 1939) zählt zu den Komponisten der österreichischen Spätromantik. Als sein bedeutendstes Werk gilt das Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“. Schmidt wohnte (Lohnsteinstraße 4) und wirkte von 1926 bis 1939 in Perchtoldsdorf, die örtliche Musikschule trägt seinen Namen.

