Friesen-Show bei "Illumina" in Laxenburg

Mit dabei waren auch "echte" Tiere: Die Leiterin der Friesenshowgruppe "Moments in Black", Barbara Simon aus Kirchberg am Wagram, ließ das Showjahr mit einem fulminanten Highlight beginnen. Mit acht Friesen, einem Gastpferd und zwei Ponys begab sich das "Moments in Black"-Team auf die Reise durch den Lichtergarten "Illumina".

"Wir schmückten und beleuchteten unsere Pferde und tauchten ein in die faszinierende Welt der funkelnden Lichter, die mit stimmungsvoller Musik und akustischen Laserprojektionen untermalt war", schildert eine Teilnehmerin. Besonders erwähnenswert sei die spektakuläre Wassershow gewesen, "an der wir bei rauschenden Fontänen und lauter Musik mit unseren ,Schwarzen Perlen' vorbeizogen. Es lässt sich kaum mit Worten beschreiben, wie atemberaubend und faszinierend dieses Erlebnis war".

Alles in allem "eine große Ehre" für die seit 24 Jahren bestehende Showgruppe, die schon viele Abenteuer erleben durfte und über einen Eintrag im Guinness-Buch-der-Rekorde (Quadrille-Reiten mit 64 Friesen) hält.

www.momentsinblack.at

www.friesenstallmallon.at





