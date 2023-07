BILLA PLUS in Brunn wird moderner und grüner

Am Montag, 3. Juli haben die aufwendigen Renovierungsarbeiten begonnen. Die Dauer der Sanierung ist auf drei Monate anberaumt. Während der Sanierung steht auf dem Parkplatz ein 1.000 m² großes Zelt als Ausweichort zur Verfügung, damit die Kunden Einkäufe zu den gewohnten Öffnungszeiten weiterhin tätigen können. Nach der Fertigstellung der Renovierungsarbeiten wird der Nahversorger seine Kundinnen und Kunden mit einem hellen und offenen Verkaufsraum empfangen. Eine Vergrößerung des Marktes wird es nicht geben, wie Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor erklärt: „Die Verkaufsfläche wird auch nach dem Umbau 2.944 m² messen. Der Fokus liegt auf der Modernisierung des Bestandes. Wir wollen uns besser aufstellen und nachhaltige Maßnahmen setzen, nicht unbedingt wachsen.“ Auch die BILLA Marktküche und der Schanigarten werden neu errichtet und großzügiger gestaltet.

BILLA PLUS wird grüner

Im Zuge der Renovierung wird auf „Green Building Maßnahmen“, also Baumaßnahmen, die besonders auf Umwelt und Nachhaltigkeit bedacht sind, gesetzt. So wird auf dem Dach des Zubaus eine Photovoltaik-Anlage mit einer Kapazität von 112,995 kWp errichtet. Auch die Technikvorrichtungen des BILLA Marktes werden auf den neuesten Stand gebracht: Moderne Geräte, sparsame Kühlmöbel und nachhaltige LED-Beleuchtung sollen maßgeblich zur effizienten Nutzung von Energie beitragen. Weiters wird der Heizbedarf durch Wärmerückgewinnung aus der Kälteanlage reduziert. Als weitere Neuerung wird der BILLA PLUS Markt mit einem E-Batterie-Speicher ausgestattet, auf den bei einem längeren Stromausfall zurückgegriffen wird, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Darüber hinaus werden auf dem Parkplatzareal Bäume gepflanzt und Grünflächen angelegt. Bis 5. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.