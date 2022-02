Permanenter Status der Unsicherheit im Bezirk Mödling

Mödlings Stadttheater-Intendant Bruno Max ist „wegen der neuen Vorgaben etwas beunruhigt. Wir haben uns mit den 2-G-Maßnahmen gut eingerichtet und das Publikum hat sich nicht unwohl dabei gefühlt. Wir haben auch von 3-G auf 2-G nur sehr wenige Zuschauer verloren.“

Regisseurin und „Shakespeare in Mödling“-Intendantin Nicole Fendesack hofft, dass „mit den neuen Vorgaben alles klappt, noch kann ich nicht alles glauben. Letztlich ist man in einem permanenten Status der Unsicherheit. Ich hoffe, dass alles auch für die Amateure wieder gut anläuft“.

Geht es nach Veranstalter Andreas Rottensteiner aus Perchtoldsdorf, „kann es nur noch besser werden“. Der Jubel über 3-G ist verhalten: „Wir haben in der Kultur mit 2-G keine Cluster gehabt. Ich habe so meine Bedenken, dass jetzt wiederum Besucher ausbleiben, die Angst davor haben, von Nicht-Geimpften angesteckt zu werden.“ Der Februar sei in der Burg Perchtoldsdorf (Stefan Haider „Sing Hallelujah“ heute, Mittwoch) und im BRUNO in Brunn am Gebirge gelaufen. Wie die Termine im März angenommen werden, lasse sich „noch nicht abschätzen“. In der Burg hat Rottensteiner jedenfalls Gregor Seberg und Magda Leeb („Doppelbuchung“, Freitag, 11. März) und Birgit Denk mit Band („Erdbeeren & Musik“, Freitag, 18. März) im Angebot.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden